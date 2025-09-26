Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 324,18 USD nach oben.

Das Papier von Coinbase legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 324,18 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 324,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 318,00 USD. Zuletzt wechselten 367.635 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 27,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (142,59 USD). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 127,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

