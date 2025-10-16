Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verzeichnet am Abend Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 334,35 USD.

Die Coinbase-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 334,35 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 328,71 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 338,13 USD. Zuletzt wechselten 1.120.916 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 32,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 57,35 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,80 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet