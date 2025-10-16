Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 337,00 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 337,00 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 340,88 USD. Bei 338,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 256.952 Coinbase-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,93 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,69 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Coinbase rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 7,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

