Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gewinnt am Nachmittag an Fahrt

15.10.25 16:08 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 342,21 USD.

Coinbase
296,45 EUR -2,15 EUR -0,72%
Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 342,21 USD. Bei 345,91 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 345,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 326.929 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,92 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 58,33 Prozent wieder erreichen.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Coinbase-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 7,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

