Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verzeichnet am Mittwochabend Verluste

15.10.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 337,26 USD.

Coinbase
290,45 EUR -8,15 EUR -2,73%
Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,3 Prozent auf 337,26 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 333,13 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,42 USD. Zuletzt wechselten 1.258.405 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Mit einem Zuwachs von 31,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 57,72 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Mrd. USD – ein Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

