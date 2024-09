Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Nachmittag auf rotes Terrain

Coinbase im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 162,12 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 162,12 USD. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 161,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,34 USD. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 146.443 Aktien.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 283,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2023 (69,65 USD). Mit einem Kursverlust von 57,04 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.08.2024 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,43 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 707,91 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,67 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

