Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 343,50 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 343,50 USD zu. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 347,15 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 343,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 503.429 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 29,43 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 140,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,43 Mrd. USD eingefahren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

