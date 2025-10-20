Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 346,23 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 346,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 347,64 USD. Mit einem Wert von 342,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 452.436 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Gewinne von 28,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 5,14 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 109,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

