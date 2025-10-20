DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,31 +3,1%Nas23.011 +1,5%Bitcoin95.101 +2,1%Euro1,1647 -0,1%Öl60,96 -0,6%Gold4.360 +2,6%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase macht am Montagabend Boden gut

20.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Coinbase zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 346,63 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 346,63 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 354,04 USD zu. Bei 342,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.214.997 Coinbase-Aktien.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 USD, nach 0,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coinbase am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Coinbase die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,80 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

