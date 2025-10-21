Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Coinbase

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 339,59 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 339,59 USD. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 335,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 888.360 Stück.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,92 Prozent. Bei 142,59 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 58,01 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,76 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet