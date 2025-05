Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 265,01 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 265,01 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 262,81 USD. Bei 263,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 572.016 Coinbase-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 349,74 USD. Dieser Kurs wurde am 07.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 4,84 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,01 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 5,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

