Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 321,95 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 321,95 USD. Die Coinbase-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 323,00 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 323,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 205.760 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,09 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 2,99 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Coinbase schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,77 USD je Aktie.

