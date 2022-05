Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Freitagmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 63,94 EUR

6,71% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 27.05.2022 12:22:00 Uhr 2,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 65,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 65,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.985 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 318,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,80 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 39,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 62,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,24 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Coinbase am 09.08.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2023 -2,625 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Konkurrenz für Coinbase: Binance bemüht sich bei BaFin um Krypto-Lizenz

Cathie Wood: Trotz Rezession zuversichtlich für Investmentstrategie

Warnung von Coinbase: Im Fall einer Pleite könnten Nutzer ihre Krypto-Assets verlieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com