Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagvormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 27.06.2022 09:22:00 Uhr 1,4 Prozent auf 58,51 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,50 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 510 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,00 EUR. 81,60 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 40,00 EUR. Abschläge von 46,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 10.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.166,44 USD – eine Minderung von 35,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.801,11 USD eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 09.08.2022 gerechnet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,626 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com