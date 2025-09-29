Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Abend tiefer

DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.280 -0,1%Nas22.577 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 333,10 USD nach.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 333,10 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 329,97 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 330,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.087.064 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 33,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 57,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

