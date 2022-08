Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Coinbase 67,25 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 66,59 EUR. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 252 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 318,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 79,09 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,58 Prozent.

Coinbase ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -4,98 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 808,33 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.227,96 USD umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -11,386 USD je Coinbase-Aktie.

