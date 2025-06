Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 28,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 690.247 Commerzbank-Aktien.

Bei 28,19 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,32 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,89 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,885 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,25 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent verringert.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

