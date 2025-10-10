Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag um Nulllinie

Kurs der Commerzbank

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,66 EUR.

Mit einem Kurs von 31,66 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 32,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 31,52 EUR. Bei 31,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 898.919 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 56,10 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,12 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

