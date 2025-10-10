DAX24.625 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,91 -0,5%Gold3.992 +0,4%
Notierung im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagvormittag nordwärts

10.10.25 09:27 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 32,06 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 32,06 EUR zu. Bei 32,18 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 245.138 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,64 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,956 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,12 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
