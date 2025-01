Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 17,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 17,83 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 17,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 187.210 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,87 EUR markierte der Titel am 20.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,25 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2024 auf bis zu 10,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,531 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,30 EUR.

Am 06.11.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

