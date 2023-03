Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,48 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 9,12 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 9,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 688.675 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,03 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 61,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,34 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 16.02.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.886,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

