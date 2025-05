Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittwochmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 26,81 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 26,81 EUR nach. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 26,73 EUR. Mit einem Wert von 27,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 985.759 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 54,81 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,879 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

