Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,06 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 27,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 26,93 EUR. Bei 27,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.170 Commerzbank-Aktien.

Am 27.05.2025 markierte das Papier bei 27,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 123,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,879 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,60 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Commerzbank-Aktie.

