Commerzbank will bei Privatkunden noch stärker wachsen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will das Geschäftsvolumen im Privatkundensegment stärker ausbauen als bisher geplant. Damit sollen die für 2020 ausgegeben Ziele erreicht werden. Bei Privatkunden stünden die Gewinnmargen im Kredit- und Wertpapiergeschäft aktuell unter Druck, sagte Vorstand Michael Mandel in einem Interview mit dem "Handelsblatt".

"Das bedeutet, dass wir unser Geschäftsvolumen deutlicher steigern müssen, um unsere Ertragsziele zu erreichen. Konkret: Wir wollen mehr Assets reinholen und die zum Teil niedrigen Margen so kompensieren", sagte Mandel.

Die Commerzbank hatte 2016 das Ziel ausgegeben, das Geschäftsvolumen (Assets under Control) im Privatkundengeschäft bis 2020 auf mehr als 400 Milliarden Euro zu steigern. Ende Juni lag die Bank jedoch bereits bei 386 Milliarden Euro und hat ihr Jahresziel für 2018 damit bereits übertroffen. Finanzchef Stephan Engels deutete schon am Dienstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen an, dass die Commerzbank ihre Ziele bei der Bilanzpressekonferenz Anfang 2019 noch einmal "adjustieren" könnte.

August 12, 2018 06:22 ET (10:22 GMT)