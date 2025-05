Continental Aktie News: Continental fällt am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 75,18 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 75,18 EUR ab. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,14 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.766 Continental-Aktien.

Am 12.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 75,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 0,63 Prozent niedriger. Bei 51,02 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,49 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 79,33 EUR angegeben.

Am 23.04.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,89 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,92 EUR fest.

