CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 112,64 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 112,64 USD ab. Bei 112,60 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,08 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.027.108 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,770 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

