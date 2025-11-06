DAX23.727 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,70 -4,6%Nas23.055 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 RENK RENK73 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk Tesla-Aktie stabil: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Aktienentwicklung

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag verlustreich

06.11.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 112,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
93,60 EUR -4,40 EUR -4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 112,64 USD ab. Bei 112,60 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,08 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.027.108 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -1,770 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung