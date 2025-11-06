CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend leichter

So entwickelt sich CoreWeave

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 108,88 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 108,88 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 104,10 USD. Bei 116,08 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.670.295 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,770 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer