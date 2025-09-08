CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,7 Prozent im Plus bei 101,73 USD.
Die CoreWeave-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,7 Prozent auf 101,73 USD. In der Spitze legte die CoreWeave-Aktie bis auf 102,60 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.340.092 CoreWeave-Aktien.
Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 12.11.2025 gerechnet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,622 USD je CoreWeave-Aktie.
