CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend im Bärenmodus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 9,5 Prozent auf 77,34 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,5 Prozent auf 77,34 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 77,29 USD. Mit einem Wert von 84,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 7.647.237 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2025.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,565 USD je CoreWeave-Aktie.

