CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 81,57 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 81,57 USD ab. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 79,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,46 USD. Zuletzt wechselten 2.718.332 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 vorlegen.
2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,565 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
