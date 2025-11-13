CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 81,57 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 81,57 USD ab. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 79,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,46 USD. Zuletzt wechselten 2.718.332 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 vorlegen.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,565 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

