CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich CoreWeave

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 77,64 USD.

Das Papier von CoreWeave konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 77,64 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 78,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 75,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.281.809 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,531 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur