CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend in Rot

17.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend in Rot

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 73,60 USD nach.

Um 20:08 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 73,60 USD. Bei 73,11 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.771.278 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,531 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

