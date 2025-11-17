CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend in Rot
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 73,60 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 73,60 USD. Bei 73,11 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.771.278 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
CoreWeave veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,531 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger
Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.