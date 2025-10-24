CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Freitagnachmittag Kursrakete
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,6 Prozent im Plus bei 130,28 USD.
Um 15:53 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,6 Prozent auf 130,28 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 130,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,01 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.118.555 Stück gehandelt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 12.11.2025 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
