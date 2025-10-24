DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +0,4%Nas23.230 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,04 +0,1%Gold4.109 -0,4%
Aktie im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit sattem Kursplus

24.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit sattem Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 132,35 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,3 Prozent auf 132,35 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.315.191 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

In eigener Sache

