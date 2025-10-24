CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit sattem Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,3 Prozent auf 132,35 USD nach oben.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,3 Prozent auf 132,35 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.315.191 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je Aktie ausweisen dürften.
