CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 99,72 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von CoreWeave befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 99,72 USD ab. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,75 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 100,68 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.238.566 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht
Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.