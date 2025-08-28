DAX23.954 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.469 -0,4%Nas21.484 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.439 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagnachmittag tiefer

29.08.25 16:10 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 99,72 USD.

Das Papier von CoreWeave befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,0 Prozent auf 99,72 USD ab. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,75 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 100,68 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.238.566 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

