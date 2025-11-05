Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Mittwochabend gefragt
Die Aktie von Corning zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 87,91 USD.
Um 20:07 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 87,91 USD nach oben. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,08 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 254.755 Corning-Aktien.
Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,30 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 134,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.10.2025. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
