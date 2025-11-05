Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 87,00 USD.

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 87,00 USD. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 87,24 USD. Mit einem Wert von 85,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 118.921 Corning-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 92,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 6,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 56,90 Prozent wieder erreichen.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden.

Corning veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

