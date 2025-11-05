DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Aktienkurs im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag auf grünem Terrain

05.11.25 16:08 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 87,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
73,89 EUR -0,26 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 87,00 USD. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 87,24 USD. Mit einem Wert von 85,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 118.921 Corning-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 92,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 6,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 56,90 Prozent wieder erreichen.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden.

Corning veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen