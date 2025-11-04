Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Corning. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 85,49 USD.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 85,49 USD. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 84,73 USD nach. Bei 85,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 372.364 Corning-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,57 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,28 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (37,50 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 127,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen.

Corning ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von -0,14 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 USD je Aktie.

