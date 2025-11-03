Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,51 USD ab.
Die Corning-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 88,51 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,96 USD aus. Bei 89,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 105.208 Corning-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 92,57 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 4,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD.
Am 28.10.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,10 Mrd. USD – ein Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.02.2026 gerechnet.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
