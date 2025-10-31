Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Freitagabend mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 88,91 USD.

Die Corning-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 88,91 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 87,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,25 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 550.981 Stück gehandelt.

Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 92,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 4,12 Prozent zulegen. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 57,82 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 4,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Mrd. USD umgesetzt.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren. Corning dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Aktie aus.

