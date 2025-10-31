Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 91,28 USD.
Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 91,28 USD. Bei 92,57 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237.314 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 92,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 58,92 Prozent wieder erreichen.
Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von -0,14 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Corning möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 USD fest.
Redaktion finanzen.net
