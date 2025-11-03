Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning wird am Abend ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 87,89 USD.

Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 87,89 USD abwärts. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 87,69 USD. Mit einem Wert von 89,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 295.270 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (37,50 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von -0,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,03 USD je Aktie belaufen.

