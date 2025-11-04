Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 85,86 USD abwärts.

Die Corning-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 85,86 USD. In der Spitze büßte die Corning-Aktie bis auf 84,73 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 186.931 Corning-Aktien.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 7,82 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 56,32 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Corning-Aktie.

Am 28.10.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Corning wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2026 aus.

