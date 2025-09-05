Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Corning zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 71,68 USD. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,52 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 192.062 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 1,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

