Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Montagabend fester

08.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 72,02 USD zu.

Corning Inc.
61,29 EUR 1,37 EUR 2,29%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 72,02 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 72,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,49 USD. Zuletzt wechselten 645.274 Corning-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 72,52 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

