Corning im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning gewinnt am Mittwochabend

10.09.25 20:24 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning gewinnt am Mittwochabend

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 74,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
63,72 EUR 2,16 EUR 3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,0 Prozent auf 74,56 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,04 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 936.979 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 75,04 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 98,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Corning veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
