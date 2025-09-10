Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 76,00 USD.

Die Corning-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 76,00 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,21 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,60 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 206.961 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 76,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 0,28 Prozent wieder erreichen. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,66 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Mrd. USD – ein Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2025 2,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

