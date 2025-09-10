Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend nordwärts

DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.117 +1,4%Nas22.049 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,28 -2,0%Gold3.636 -0,1%
11.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Corning zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 76,42 USD zu.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 76,42 USD. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 77,08 USD. Bei 74,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 798.218 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 77,08 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,93 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.net

gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen