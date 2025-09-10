Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von Corning zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 76,42 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 76,42 USD. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 77,08 USD. Bei 74,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 798.218 Corning-Aktien umgesetzt.
Bei 77,08 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,93 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Corning-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen