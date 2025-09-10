Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Corning zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 76,42 USD zu.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 76,42 USD. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 77,08 USD. Bei 74,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 798.218 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 77,08 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,93 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor