Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 77,43 USD.

Die Corning-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 77,43 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 76,43 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,10 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 225.241 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 1,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 106,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,86 Mrd. USD – ein Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.

