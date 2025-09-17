Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 78,52 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 78,52 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 78,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 160.406 Corning-Aktien.
Bei 78,81 USD markierte der Titel am 17.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 0,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 52,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,12 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,79 Prozent auf 3,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
